Учителя вышли на акцию протеста в Любляне

Новости Словении. Более 1 000 сотрудников сферы образования вышли на акции протеста в Любляне. Учителя выступили против предложения правительства об изменении системы оплаты труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам митингующих, реформа не отражает профессионализм работников, а также низко оценивает их труд. Сотрудники опасаются, что нововведения обесценят их статус и приведут к снижению заработной платы. Педагоги, а также присоединившиеся к ним госслужащие сферы культуры пригрозили властям всеобщей забастовкой, если их требования не будут приняты во внимание.