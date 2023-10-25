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Учителя вышли на акцию протеста в Любляне

25 октября 2023 20:00
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Новости Словении. Более 1 000 сотрудников сферы образования вышли на акции протеста в Любляне. Учителя выступили против предложения правительства об изменении системы оплаты труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учителя вышли на акцию протеста в Любляне-1

По словам митингующих, реформа не отражает профессионализм работников, а также низко оценивает их труд. Сотрудники опасаются, что нововведения обесценят их статус и приведут к снижению заработной платы. Педагоги, а также присоединившиеся к ним госслужащие сферы культуры пригрозили властям всеобщей забастовкой, если их требования не будут приняты во внимание.

# Акции протеста # Фотофакт

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