У НАТО осталось лишь одно возможное разрешение конфликта с Россией – военное решение. Такое мнение разделяет Скотт Риттер, в прошлом сотрудник военной разведки США, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что Москва сумела успешно противостоять давлению Запада, и ее экономика сейчас находится в более выгодном положении, чем когда бы то ни было в истории. Кроме того, России удается ослабить оборонно-промышленный сектор западных стран, и в настоящее время они осознали, что положение дел меняется не в их пользу. Однако Соединенные Штаты не могут осознать этого и поэтому продолжают поставлять оружие украинским вооруженным силам, чтобы еще больше затянуть конфликт.