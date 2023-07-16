Прямой эфир

Риттер: НАТО остается только воевать с Россией, чтобы разрешить конфликт

16 июля 2023 10:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У НАТО осталось лишь одно возможное разрешение конфликта с Россией – военное решение. Такое мнение разделяет Скотт Риттер, в прошлом сотрудник военной разведки США, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что Москва сумела успешно противостоять давлению Запада, и ее экономика сейчас находится в более выгодном положении, чем когда бы то ни было в истории. Кроме того, России удается ослабить оборонно-промышленный сектор западных стран, и в настоящее время они осознали, что положение дел меняется не в их пользу. Однако Соединенные Штаты не могут осознать этого и поэтому продолжают поставлять оружие украинским вооруженным силам, чтобы еще больше затянуть конфликт.

# Международная политика # Скотт Риттер

Другие новости рубрики

Все новости
Экс-советник ЦРУ Рикардс рассказал о роковом для Запада в предстоящую зиму козыре Путина
16 июля 2023 10:04

Экс-советник ЦРУ Рикардс рассказал о роковом для Запада в предстоящую зиму козыре Путина

Путин заявил об ответном ударе кассетными боеприпасами в случае их применения ВСУ
16 июля 2023 10:03

Путин заявил об ответном ударе кассетными боеприпасами в случае их применения ВСУ

В Южной Корее из-за наводнений погибли не менее 33 человек
16 июля 2023 08:56

В Южной Корее из-за наводнений погибли не менее 33 человек