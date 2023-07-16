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Экс-советник ЦРУ Рикардс рассказал о роковом для Запада в предстоящую зиму козыре Путина

16 июля 2023 10:04
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Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс утверждает, что российский президент Владимир Путин может воспользоваться предстоящей зимой 2024 года как сильнейшим козырем, пишет РИА Новости.

Он полагает, что в прошлом году зима в Европе была очень мягкой, и ЕС с трудом справился с проблемой энергоснабжения. Но следующая зима может быть менее благосклонной, и тогда Россия может быть беспощадна к поставкам природного газа. Кроме того, Рикардс замечает, что введенные против России санкции привели к ответной реакции и увеличению ущерба для экономики США. В результате могут возникнуть высокие цены на энергоносители и рецессия на Западе.

# Международная политика # Владимир Путин

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