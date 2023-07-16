Путин заявил об ответном ударе кассетными боеприпасами в случае их применения ВСУ

Россия оставляет за собой право на ответный удар кассетными снарядами, если они будут использованы в ее отношении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Путин заметил, что в России имеется достаточный запас подобных снарядов. При этом президент напомнил, что ранее американская администрация осудила применение таких боеприпасов как преступление. Поставки в Украину таких боеприпасов вызвали беспокойство в Москве, так как представляют угрозу для мирного населения и способствуют обострению кризиса.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины уже использовали кассетные боеприпасы для обстрела Донбасса, что свидетельствует о стремлении украинских войск нанести максимальный ущерб мирному населению.