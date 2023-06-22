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Риттер: конфликт в Украине завершится к осени победой РФ

22 июня 2023 07:40
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Американский разведчик Скот Риттер сообщил, что ВСУ потерпят полное поражение к осени текущего года, приводит его слова РИА Новости. 

По его расчетам, контрнаступательная операция ВС Украины завершится полным провалом. Российская Федерация освободит все территории новых регионов, а после вокруг них будет создана буферная зона. 

Риттер убежден, что у российских военных для осуществления такого сценария есть все возможности. Американский разведчик и ранее заявлял, что контрнаступление завершится к началу осени 2023 года. Сейчас он еще раз подтверждает свои слова. 

В среду, 21 июня, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательная операция ВСУ идет не так, как ожидалось. Он отметил, что контратака проходит гораздо медленнее. 

Ранее в Кремле сообщали, что контрнаступательная операция ВС Украины началась 4 июня. По словам российского президента Владимира Путина, украинская армия несет катастрофические потери в живой силе и технике на всех направлениях. ВС РФ успешно отбивают все атаки с украинской стороны. 
 

# Международная политика # Скотт Риттер # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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