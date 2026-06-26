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Риски на воде и удар по сельскому хозяйству – в Германии усиливаются последствия жары

26 июня 2026 09:56
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Риски на воде и удар по сельскому хозяйству. В Германии усиливаются последствия аномальной жары. Спасатели фиксируют рост опасных ситуаций на Рейне, рабочие вынуждены выходить на смены в экстремальных условиях, а фермеры сообщают о стремительном ухудшении состояния посевов и животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Рейне спасательные службы проводят интенсивные тренировки: отработка подъема тонущего человека, работа с катерами, страховочные тросы. Несмотря на спокойную поверхность, течение остается смертельно опасным. Патрули предупреждают отдыхающих: в местах слияния потоков образуются воронки, которые мгновенно затягивают под воду. 

Риски на воде и удар по сельскому хозяйству – в Германии усиливаются последствия жары-2

Тем временем жара накрыла запад страны. В Кельне рабочие выходят на крыши уже к шести утра – иначе невозможно. Температура на поверхности достигает почти 49 градусов. Городские службы устанавливают временные системы охлаждения – водяные линии и распылители, возле которых спасаются дети и прохожие. 

Риски на воде и удар по сельскому хозяйству – в Германии усиливаются последствия жары-4

Но сильнее всего жара бьет по сельскому хозяйству. В окрестностях Франкфурта фермеры фиксируют стремительное выгорание пшеницы. В животноводческих хозяйствах ситуация не лучше: коровы плохо переносят длительный перегрев, снижаются надои и потребление корма. 

# Новости Германии

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