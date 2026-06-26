Риски на воде и удар по сельскому хозяйству – в Германии усиливаются последствия жары

Риски на воде и удар по сельскому хозяйству. В Германии усиливаются последствия аномальной жары. Спасатели фиксируют рост опасных ситуаций на Рейне, рабочие вынуждены выходить на смены в экстремальных условиях, а фермеры сообщают о стремительном ухудшении состояния посевов и животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Рейне спасательные службы проводят интенсивные тренировки: отработка подъема тонущего человека, работа с катерами, страховочные тросы. Несмотря на спокойную поверхность, течение остается смертельно опасным. Патрули предупреждают отдыхающих: в местах слияния потоков образуются воронки, которые мгновенно затягивают под воду.