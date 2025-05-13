Рига хочет переместить эстонских правоохранителей на латвийско-белорусскую границу

Прибалтика разворачивает очередную операцию по защите восточных рубежей, в которой человеческие судьбы становятся лишь статистикой в сводках пограничных ведомств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на прошлой неделе Латвия обратилась в департамент полиции и погранохраны Эстонии с просьбой о помощи – прислать подготовленных полицейских, имеющих опыт по «сдерживанию толпы». Рига намерена распорядиться о перемещении эстонских правоохранителей на латвийско-белорусскую границу в район Каплава и Робежниеки. По словам властей, полицейские должны помогать местным пограничникам пресекать якобы участившиеся попытки проникновения в страну нелегальных мигрантов.