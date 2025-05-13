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Рига хочет переместить эстонских правоохранителей на латвийско-белорусскую границу

13 мая 2025 06:25
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Прибалтика разворачивает очередную операцию по защите восточных рубежей, в которой человеческие судьбы становятся лишь статистикой в сводках пограничных ведомств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рига хочет переместить эстонских правоохранителей на латвийско-белорусскую границу-2

Так, на прошлой неделе Латвия обратилась в департамент полиции и погранохраны Эстонии с просьбой о помощи – прислать подготовленных полицейских, имеющих опыт по «сдерживанию толпы». Рига намерена распорядиться о перемещении эстонских правоохранителей на латвийско-белорусскую границу в район Каплава и Робежниеки. По словам властей, полицейские должны помогать местным пограничникам пресекать якобы участившиеся попытки проникновения в страну нелегальных мигрантов.

# Латвия # Граница # Государственная граница Беларуси

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