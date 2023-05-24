Новости США. Объявлений о дефолте не будет: в Белом доме подвели итоги переговоров между представителями президента страны и конгрессменами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны не добились какого-либо прогресса в ходе встречи, а значит, споры о том, как же смягчить дефицит федерального бюджета, продолжатся.

Напомним, демократы уверены, что количество налогов для предприятий и состоятельных граждан нужно увеличить. Республиканцы, напротив, хотят их сократить. Удастся ли политикам прийти к единому решению, а главное, когда это произойдет – вопрос, взволновавший мировую общественность.