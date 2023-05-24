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Генсек ООН: в мире 100 млн беженцев по итогам 2022 года

24 мая 2023 13:01
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Количество беженцев в мире по итогам 2022 года достигло 100 миллионов человек. Свыше 115 миллионов столкнулись с острым голодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные привел генсек ООН на заседании Совета безопасности.  

Генсек ООН: в мире 100 млн беженцев по итогам 2022 года-1

Как отметил Антониу Гутерриш, наиболее частыми причинами дефицита еды являются вооруженные конфликты, которые ведут к проблемам в сфере продовольственной безопасности. В таких условиях работа гуманитарных организаций, оказывающих помощь гражданскому населению, значительно усложняется.  

# Беженцы # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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