Генсек ООН: в мире 100 млн беженцев по итогам 2022 года

Количество беженцев в мире по итогам 2022 года достигло 100 миллионов человек. Свыше 115 миллионов столкнулись с острым голодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные привел генсек ООН на заседании Совета безопасности.