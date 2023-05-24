Генсек ООН: в мире 100 млн беженцев по итогам 2022 года

Количество беженцев в мире по итогам 2022 года достигло 100 миллионов человек. Свыше 115 миллионов столкнулись с острым голодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные привел генсек ООН на заседании Совета безопасности.
Количество беженцев в мире по итогам 2022 года достигло 100 миллионов человек. Свыше 115 миллионов столкнулись с острым голодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные привел генсек ООН на заседании Совета безопасности.
Как отметил Антониу Гутерриш, наиболее частыми причинами дефицита еды являются вооруженные конфликты, которые ведут к проблемам в сфере продовольственной безопасности. В таких условиях работа гуманитарных организаций, оказывающих помощь гражданскому населению, значительно усложняется.