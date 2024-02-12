РФ ввела санкции против истеблишмента Великобритании

В ответ на антироссийскую политику Британии Москва включила в стоп-лист 18 британских представителей военного и политического истеблишмента и научного сообщества. Об этом пишет РИА Новости.

Среди них – замминистра обороны, заместитель главы Штаба Вооруженных сил, командующий подводными силами, глава национальных кибервойск, спецпредставитель премьер-министра по Западным Балканам, заместитель советника премьер-министра по национальной безопасности и члены палаты лордов парламента.

В стоп-листе также фигурируют работники крупных университетов и исследовательских центров. С февраля 2022 года Великобритания ввела в отношении России санкции и обвинила ее во «вмешательстве» в свои внутренние дела.