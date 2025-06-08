Гуманитарная акция между Россией и Украиной под угрозой срыва. Второй день фуры с телами погибших бойцов ВСУ стоят в ранее оговоренном сторонами месте, но забирать их Киев, похоже, не собирается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители украинской группы по-прежнему не выходят на связь, а меж тем в район обмена направились уже и репатриационные поезда с телами солдат.

Они находятся в непосредственной близости от места обмена. Французские, арабские, итальянские журналисты, представители СМИ из Голландии, Германии и стран Латинской Америки – иностранные СМИ прибыли в Брянскую область, где находятся фуры-рефрижераторы. Вопрос у всех один: почему представители Киева не явились, чтобы забрать своих бойцов. В СМИ еще накануне появилась информация, что Украина намерена перенести передачу тел на следующую неделю. Однако официальных уведомлений об этом Россия не получала.

Александр Зорин, первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба ВС России: Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел. Повторяюсь, мы готовы вернуть более 6 000 тел партиями автомобильным и железнодорожным транспортом.

Больше всего ситуация тревожит военнопленных, которые хотят поскорее оказаться на родине. Согласно стамбульским договоренностям, стороны должны передать всех раненых, тяжелобольные и военнопленных младше 25 лет.

Быстрее бы закончились военные действия, и уже, получается, как говорится, мир во всем мире был, чтобы меняли реально всех полностью. Потому что не только мы здесь одни, таких здесь много, которые здесь сидят и ждут.

По мнению экспертов, такое поведение со стороны Киева может свидетельствовать о нежелании признавать размеры своих потерь. Тем не менее Россия рассчитывает, что в ближайшее время власти Украины смогут принять правильное решение.