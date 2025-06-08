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Гуманитарная акция между Россией и Украиной под угрозой срыва

08 июня 2025 11:09
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Гуманитарная акция между Россией и Украиной под угрозой срыва. Второй день фуры с телами погибших бойцов ВСУ стоят в ранее оговоренном сторонами месте, но забирать их Киев, похоже, не собирается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители украинской группы по-прежнему не выходят на связь, а меж тем в район обмена направились уже и репатриационные поезда с телами солдат.

Гуманитарная акция между Россией и Украиной под угрозой срыва-2

Они находятся в непосредственной близости от места обмена. Французские, арабские, итальянские журналисты, представители СМИ из Голландии, Германии и стран Латинской Америки – иностранные СМИ прибыли в Брянскую область, где находятся фуры-рефрижераторы. Вопрос у всех один: почему представители Киева не явились, чтобы забрать своих бойцов. В СМИ еще накануне появилась информация, что Украина намерена перенести передачу тел на следующую неделю. Однако официальных уведомлений об этом Россия не получала.

Гуманитарная акция между Россией и Украиной под угрозой срыва-4

Александр Зорин, первый заместитель начальника управления информации Генерального штаба ВС России:
Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел. Повторяюсь, мы готовы вернуть более 6 000 тел партиями автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Гуманитарная акция между Россией и Украиной под угрозой срыва-6

Больше всего ситуация тревожит военнопленных, которые хотят поскорее оказаться на родине. Согласно стамбульским договоренностям, стороны должны передать всех раненых, тяжелобольные и военнопленных младше 25 лет.

Гуманитарная акция между Россией и Украиной под угрозой срыва-8

Быстрее бы закончились военные действия, и уже, получается, как говорится, мир во всем мире был, чтобы меняли реально всех полностью. Потому что не только мы здесь одни, таких здесь много, которые здесь сидят и ждут.

По мнению экспертов, такое поведение со стороны Киева может свидетельствовать о нежелании признавать размеры своих потерь. Тем не менее Россия рассчитывает, что в ближайшее время власти Украины смогут принять правильное решение.

# Международная политика

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