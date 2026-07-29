Нигерия нарастила добычу нефти до шестилетнего максимума

Добыча сырой нефти в Нигерии, крупнейшем производителе на континенте, наконец пошла вверх. В прошлом месяце страна получала в среднем более полутора миллионов баррелей в сутки – это максимум с 2020 года. По данным местного регулятора, рост объясняется стабилизацией работы отрасли, снижением случаев вандализма на трубопроводах и более эффективной транспортировкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты прогнозируют рост добычи до трех миллионов баррелей в сутки уже через четыре года. Но подчеркивают: доходы нельзя тратить бездумно – их нужно направить на решение накопившихся проблем. Одна из главных – рост цен на нефтепродукты, несмотря на то, что Нигерия сама добывает нефть в больших объемах. Причина в том, что страна экспортирует сырую нефть, а бензин, керосин и газ для внутреннего рынка вынуждена импортировать.

Харрисон Динголи, экономический аналитик: Рост добычи и доходов от нефти должен создавать благосостояние в стране. Федеральному правительству важно выстроить политику, которая направит эти поступающие ресурсы на нужды экономики.

Альфред Калат Мозес, управляющий автозаправочной станцией:

Главная проблема Нигерии – наши НПЗ не работают. Если правительство направит в отрасль больше ресурсов и обеспечит полноценную работу заводов, это станет одним из главных способов сдержать рост цен на нефтепродукты.

Власти страны говорят, что уже работают над этим – вместе с китайскими компаниями восстанавливают государственные НПЗ. Соглашение предполагает, что заводы в Кадуне, Варри и Порт-Харкорте выйдут минимум на 80 % мощности к 2029 году. По оценкам, это может сократить ежегодный импорт нефтепродуктов более чем вдвое.