Более 60 % американцев выступают против военных действий в Иране. Лишь каждый третий поддерживает конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это является минимальным показателем за пять месяцев противостояния. Среди республиканцев 40 % не понимают целей войны. При этом рейтинг Дональда Трампа вырос на три пункта за месяц. Конфликт между США и Ираном, начавшийся в феврале, вызвал глобальный топливный кризис и повлиял на мировую экономику.