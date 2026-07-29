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Более 60% американцев выступают против военных действий в Иране

29 июля 2026 06:39
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Более 60 % американцев выступают против военных действий в Иране. Лишь каждый третий поддерживает конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60% американцев выступают против военных действий в Иране-2

Это является минимальным показателем за пять месяцев противостояния. Среди республиканцев 40 % не понимают целей войны. При этом рейтинг Дональда Трампа вырос на три пункта за месяц. Конфликт между США и Ираном, начавшийся в феврале, вызвал глобальный топливный кризис и повлиял на мировую экономику.

# США

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