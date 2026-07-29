Рекордные массы саргассума парализуют курорты Мексики

На карибском побережье Мексики фиксируют рекордный наплыв саргассума. Волны зловонных водорослей накрывают пляжи от Канкуна до Плайя-дель-Кармен. Власти предупреждают: к концу 2026 года на берег может выбросить до 119 тысяч тонн саргассума – больше, чем в прошлом году. Многие пляжи уже закрыты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саргассум дрейфует через Атлантику огромными массивами и выбрасывается на побережье под действием течений. На суше он быстро гниет, выделяя резкий запах, из-за которого туристы массово отменяют поездки. Местные власти называют падение турпотока критическим, бизнес несет многомиллионные убытки. По оценкам, борьба с водорослями обходится в миллиарды долларов ежегодно. Рабочие вручную очищают побережье, но объемы саргассума делают задачу бесконечной.

Ученые предупреждают: разлагающиеся водоросли блокируют солнечный свет, уничтожают морские растения, снижают биоразнообразие и могут выделять тяжелые металлы в песок. Уборщики жалуются на кожные раздражения, головные боли и тошноту. Для борьбы с кризисом задействован флот: специализированные суда, баржи, беспилотники и почти 10 километров заградительных барьеров.