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Режим ЧС и +40°C. В Австралии бушуют лесные пожары

27 января 2021 07:22
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Новости Австралии. В Австралии бушуют лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге страны объявлена чрезвычайная ситуация. Огонь близко подошел к жилым районам.

Режим ЧС и +40°C. В Австралии бушуют лесные пожары-1

Людей просят не выходить из своих домов. Воздух прогрелся до +40°C. Спасатели не могут сдержать пламя. Из-за сухой и жаркой погоды огонь быстро распространяется. Сейчас он приближается к заповеднику Скотт-Крик на северо-востоке.

Режим ЧС и +40°C. В Австралии бушуют лесные пожары-4

Вся надежда на дожди, которые, по прогнозам синоптиков, должны пойти в конце недели.

# Пожар # Фотофакт

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