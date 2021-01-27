Режим ЧС и +40°C. В Австралии бушуют лесные пожары

Новости Австралии. В Австралии бушуют лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На юге страны объявлена чрезвычайная ситуация. Огонь близко подошел к жилым районам.
Новости Австралии. В Австралии бушуют лесные пожары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На юге страны объявлена чрезвычайная ситуация. Огонь близко подошел к жилым районам.
Людей просят не выходить из своих домов. Воздух прогрелся до +40°C. Спасатели не могут сдержать пламя. Из-за сухой и жаркой погоды огонь быстро распространяется. Сейчас он приближается к заповеднику Скотт-Крик на северо-востоке.
Вся надежда на дожди, которые, по прогнозам синоптиков, должны пойти в конце недели.