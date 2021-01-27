Режим ЧС и +40°C. В Австралии бушуют лесные пожары

Людей просят не выходить из своих домов. Воздух прогрелся до +40°C. Спасатели не могут сдержать пламя. Из-за сухой и жаркой погоды огонь быстро распространяется. Сейчас он приближается к заповеднику Скотт-Крик на северо-востоке.