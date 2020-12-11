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  • Рене Фазель: цель – провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков и не хотим быть заложниками политических игр

Рене Фазель: цель – провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков и не хотим быть заложниками политических игр

11 декабря 2020 16:45
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Международная федерация хоккея в вопросе с чемпионатом мира 2021 года в Минске и Риге не должна быть заложницей политических игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава организации Рене Фазель в интервью российскому агентству ТАСС.

Это уже не первое подобное заявление Фазеля касательно предстоящего первенства. Ранее федерация неоднократно подвергалась давлению со стороны ряда европейских организаций, которые в открытую призывали перенести чемпионат мира из белорусской столицы. Глава IIHF отметил, что он не ожидает переноса турнира из Минска. 

Рене Фазель: цель – провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков и не хотим быть заложниками политических игр-1

Рене Фазель, глава Международной федерации хоккея:
Мы пристально смотрим за ситуацией. Наша цель – провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков, которые этого заслуживают, и мы не должны позволять себе находиться под давлением политики и не хотим быть заложниками политических игр. Безопасность и здоровье участников турнира и зрителей – это наш приоритет, и у нас довольно прозрачное обсуждение с местными властями.  

# Хоккей # Рене Фазель # Фотофакт

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