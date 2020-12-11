Рене Фазель: цель – провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков и не хотим быть заложниками политических игр

Международная федерация хоккея в вопросе с чемпионатом мира 2021 года в Минске и Риге не должна быть заложницей политических игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил глава организации Рене Фазель в интервью российскому агентству ТАСС.

Это уже не первое подобное заявление Фазеля касательно предстоящего первенства. Ранее федерация неоднократно подвергалась давлению со стороны ряда европейских организаций, которые в открытую призывали перенести чемпионат мира из белорусской столицы. Глава IIHF отметил, что он не ожидает переноса турнира из Минска.