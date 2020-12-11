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В Ереване сотни протестующих вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра

11 декабря 2020 15:15
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Новости Армении. В Ереване очередная акция протеста. Сотни человек, требующих отставки премьер-министра, устроили марш на центральных улицах города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начались задержания.  

В Ереване сотни протестующих вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра-1

Часть митингующих перекрыла трассу Ереван-Севан.  

До этого демонстранты парализовали работу столичного метро. Акция продлилась около 40 минут (подробнее здесь).  

В Ереване сотни протестующих вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра-4

Митинги в Армении не прекращаются с момента принятия соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Протестующие называют премьера Пашиняна предателем и считают, что подписанный им документ стал капитуляцией в войне.  

# Акции протеста # Никол Пашинян # Фотофакт

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