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Ремонт дамбы в Оровилле предположительно обойдётся в 200 миллионов долларов

15 февраля 2017 14:50
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Новости США. В США подсчитали, сколько стоит ремонт дамбы в Оровилле.

По предварительным данным, это обойдется в 200 миллионов долларов.

План ремонта уже разрабатывается, но приступить к работам пока невозможно. Нужно ждать, когда уйдут талые воды. А пока власти Калифорнии обратились за помощью к президенту США.

В штате объявлен режим чрезвычайной ситуации. Эвакуировано около 200 тысяч человек.

Некоторые местные жители уже вернулись в свои дома. Так как уровень воды на аварийной плотине постепенно снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

 

 

# США

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