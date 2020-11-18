В Японии роботы начали контролировать соблюдение масочного режима в магазинах

Новости Японии. Соблюдение масочного режима в магазинах Японии контролируют роботы. Обнаружив посетителя без средств защиты, механический сотрудник вежливо просит надеть маску или покинуть торговый зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также робот может зафиксировать нарушение социальной дистанции в очереди. В этом случае он помогает гостям встать правильно. Специалисты загрузили в андроид информацию о планировке магазина, благодаря чему он может без помех перемещаться по залу.

Кроме выполнения своих основных обязанностей, по запросу робот может подсказать посетителям местонахождение интересующих товаров.