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В Японии роботы начали контролировать соблюдение масочного режима в магазинах

18 ноября 2020 09:21
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Новости Японии. Соблюдение масочного режима в магазинах Японии контролируют роботы. Обнаружив посетителя без средств защиты, механический сотрудник вежливо просит надеть маску или покинуть торговый зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии роботы начали контролировать соблюдение масочного режима в магазинах-1

Также робот может зафиксировать нарушение социальной дистанции в очереди. В этом случае он помогает гостям встать правильно. Специалисты загрузили в андроид информацию о планировке магазина, благодаря чему он может без помех перемещаться по залу.

Кроме выполнения своих основных обязанностей, по запросу робот может подсказать посетителям местонахождение интересующих товаров.

# Коронавирус # Фотофакт

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