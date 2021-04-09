Рекордные показатели заболеваемости коронавирусом фиксируют в Индии, Турции и Украине

Рост числа зараженных COVID-19 вынуждает многие страны усиливать карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Доминикане продлили режим ЧП. До конца мая останутся закрытыми все развлекательные заведения и спортивные центры.

Жесткий локдаун начался и в самой густонаселенной провинции Канады – Онтарио. В течение четырех недель будут закрыты магазины, за исключением продуктовых и аптек. Жители могут выходить из дома лишь в некоторых случаях. Разрешены прогулки на свежем воздухе, поход за продуктами, поездки к врачу и на работу.

Крайне сложная эпидобстановка наблюдается в Бразилии. Больницы переполнены, мало лекарств и вакцин. В некоторых медучреждениях запасов для лечения пациентов хватит не более чем на неделю. Речь идет в том числе об анестезии и кислороде.

Рекордные показатели заболеваемости COVID-19 фиксируют также в Индии, Турции и Украине.