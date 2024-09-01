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Вертолёт потерпел крушение на Камчатке – есть погибшие

01 сентября 2024 13:50
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Трагические новости пришли из России. Спасатели обнаружили обломки вертолета Ми-8, который накануне пропал на Камчатке. Выживших нет. Известно, что на борту находились 19 туристов и три члена экипажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолёт потерпел крушение на Камчатке – есть погибшие-2

Воздушное судно перестало выходить на связь в районе вулкана Вачкажец. Поднять авиацию для поисков борта хотели незамедлительно еще вчера, но не позволили погодные условия. Туман и плохая видимость не давали подобраться к предполагаемому месту ЧП. Только 1 сентября спасатели установили место крушения. В ходе поисковых работ обнаружены тела 17 человек, еще пятерых пока не нашли. Оперативные службы уточняют, вертолет потерпел крушение, врезавшись в сопку. Вероятно, пилот заметил ее слишком поздно. 

Стоит отметить, туристы на Камчатке пропали в районе горного озера, куда регулярно летали экскурсии. Организатор тура также находился на борту.

# Авиакатастрофа

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