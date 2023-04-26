Рекордно упал курс аргентинского песо. Причина – затяжной экономический кризис

Новости Аргентины. Аргентинский песо упал до рекордно низкого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам экспертов, это может еще больше усугубить и без того серьезные финансовые проблемы в стране.
Новости Аргентины. Аргентинский песо упал до рекордно низкого уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По словам экспертов, это может еще больше усугубить и без того серьезные финансовые проблемы в стране.
Причиной падения валюты, отмечают эксперты, стал затяжной экономический кризис. Жители обеспокоены, что такое стремительное обесценивание денег лишит их последних накоплений. Хранить сбережения в банке совершенно невыгодно, да и откладывать по большому счету нечего. На фоне инфляции, превышающей 100 %, аргентинцы буквально живут на последние песо.