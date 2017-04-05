Рекорд длинной в 40 мыльных пузырей. Как создавалась хрупкая конструкция

Самая длинная цепочка мыльных пузырей стала мировым рекордом. Целый месяц тренировок, проб и ошибок – и как результат соединенные воедино 40 пузырей.
Самая длинная цепочка мыльных пузырей стала мировым рекордом. Целый месяц тренировок, проб и ошибок – и как результат соединенные воедино 40 пузырей.
К рекорду его автор шел целенаправленно. Главное для него было прославиться. И это, судя по всему, удалось благодаря ювелирной работе с таким хрупким и воздушным материалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.