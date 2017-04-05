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Рекорд длинной в 40 мыльных пузырей. Как создавалась хрупкая конструкция

05 апреля 2017 10:30
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Самая длинная цепочка мыльных пузырей стала мировым рекордом. Целый месяц тренировок, проб и ошибок – и как результат соединенные воедино 40 пузырей.

Рекорд длинной в 40 мыльных пузырей. Как создавалась хрупкая конструкция-1

К рекорду его автор шел целенаправленно. Главное для него было прославиться. И это, судя по всему, удалось благодаря ювелирной работе с таким хрупким и воздушным материалом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Книга рекордов Гиннесса

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