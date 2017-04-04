Обязан был вывести поезд на станцию после остановки состава. Машинист о первых минутах после взрыва

Новости России. На три дня город на Неве погрузился в траур. К месту трагедии люди несут цветы и зажигают свечи. По последним данным, в больницах Санкт-Петербурга остаются 49 человек. Среди пострадавших и наш соотечественник.

Ночью его прооперировали. Как сообщают медики, угрозы для жизни нет.

В Санкт-Петербурге работает наша съемочная группа. Картина первого дня после кровавых событий в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Произносить расхожую фразу, что город приходит в себя после страшной трагедии, здесь очень сложно. Горе в Санкт-Петербурге буквально повисло в воздухе. Люди огромными толпами приходят к выходам из метро, чтобы просто помолчать. И, кто как может, выразить свою поддержку.

Горожанин:

Жалко людей, очень жалко. Потому что невинные люди. Больно говорить.

14 погибших и более полусотни пострадавших. Среди них и один белорус, житель Гродно. Ему уже сделали операцию, и сейчас жизни нашего соотечественника ничего не угрожает.