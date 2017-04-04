Обязан был вывести поезд на станцию после остановки состава. Машинист о первых минутах после взрыва
Новости России. На три дня город на Неве погрузился в траур. К месту трагедии люди несут цветы и зажигают свечи. По последним данным, в больницах Санкт-Петербурга остаются 49 человек. Среди пострадавших и наш соотечественник.
Ночью его прооперировали. Как сообщают медики, угрозы для жизни нет.
В Санкт-Петербурге работает наша съемочная группа. Картина первого дня после кровавых событий в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Петрашевская, СТВ:
Произносить расхожую фразу, что город приходит в себя после страшной трагедии, здесь очень сложно. Горе в Санкт-Петербурге буквально повисло в воздухе. Люди огромными толпами приходят к выходам из метро, чтобы просто помолчать. И, кто как может, выразить свою поддержку.
Горожанин:
Жалко людей, очень жалко. Потому что невинные люди. Больно говорить.
14 погибших и более полусотни пострадавших. Среди них и один белорус, житель Гродно. Ему уже сделали операцию, и сейчас жизни нашего соотечественника ничего не угрожает.
Но около 10 человек по-прежнему в тяжелом состоянии.
Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации:
Всю ночь у нас менялось количество пациентов, самотеком обращались пострадавшие с места террористического акта. С другой стороны, ряд пациентов получили помощь и ушли домой на амбулаторное лечение.
Сейчас в стационарах Санкт-Петербурга находится 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение.
Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами города и федерации. Помощь оказывается в полном объеме, все необходимые операции проведены. Лекарствами и препаратами крови все обеспечены.
4 апреля стало известно, что российский Следственный комитет установил личность предполагаемого исполнителя теракта.
Им оказался 22-летний уроженец Кыргызстана, работавший в одной из питерских автомастерских.
А возле входа в метро «Технологический институт» появился портрет одной из жертв. Всего день назад она в последний раз спустилась в подземку.
Горожане:
Слов нету на такую жестокость, такое бездушие...
Жаль, что это происходит до сих пор, в ХХІ веке. Очень жаль.
Уже после страшную ситуацию рассмотрели по секундам и пришли к выводу, что жертв могло быть гораздо больше, если бы не грамотные действия сотрудников метрополитена.
Машиниста и двух дежуривших на станции представили к государственным наградам.
Александр Каверин, машинист поезда метрополитена Санкт-Петербурга:
В данной ситуации я обязан был вывести поезд на станцию после остановки состава. Буквально в течение минуты мы выяснили, что произошло. Сначала пассажиры первого вагона нам немного внесли сумятицу. Удачно получилось, что в этом месте находится линейный пункт «Технологический институт», где находились в этот момент три машиниста-инструктора, которых я вызвал звуковым сигналом, они сразу же вышли. Резервные машинисты вышли для оказания помощи.
Магазины цветов в Санкт-Петербурге 4 апреля закрывались уже в обед, продавать было элементарно нечего.
Здесь делятся горем, даже видя впервые. И плачут навзрыд дюжие мужчины.
Горожанин:
Я принес уже все, что мог. Вот оно, смотрите. Вот мои звездочки.
В эти дни наверняка будет много разговоров и о безопасности, и о версиях, чей же след искать в страшном теракте. Но все это потом.
Сегодня Санкт-Петербург готовится хоронить жертв, с которыми любой с этих улиц мог вчера ехать в одном поезде.