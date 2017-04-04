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СКР назвал имя человека, взорвавшего вагон в метро Санкт-Петербурга

04 апреля 2017 13:37
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Новости России. Следственный комитет России установил личность предполагаемого исполнителя теракта в питерском метро. Им оказался 22-летний уроженец Кыргызстана.

СКР назвал имя человека, взорвавшего вагон в метро Санкт-Петербурга-1

Эксперты-криминалисты обнаружили генетические следы молодого человека на сумке, в которой находилось взрывное устройство. Изученные записи камер видеонаблюдения также дают основания полагать, что именно этот человек стал виновником трагедии, которая унесла жизни 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СКР назвал имя человека, взорвавшего вагон в метро Санкт-Петербурга-4

Вероника Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации:
Всю ночь у нас менялось количество пациентов. Обращались пострадавшие с места террористического акта. Ряд пациентов получили помощь, и ушли домой на амбулаторное лечение. На текущий момент в стационарах Санкт-Петербурга находятся 49 пострадавших, и 13 человек отпущены домой, получившие лечение. Все больные каждый день осматриваются лучшими специалистами, помощь оказывается в полном объеме, все необходимые операции проведены, лекарствами и кровью, и препаратами все обеспечены.

В больнице также находится и наш соотечественник. Стало известно, что это житель Гродно. Мужчина выжил, ночью его прооперировали. Как сообщают медики, угрозы для жизни нет.

МЧС России постоянно обновляет списки пострадавших. В городе на Неве объявлен трехдневный траур. К месту трагедии люди несут цветы и зажигают свечи. Соболезнования выражают мировые лидеры.

# Теракт в метро Санкт-Петербурга

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