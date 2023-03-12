Река Чикаго окрасилась в ярко-зелёный цвет в честь Дня святого Патрика. Посмотрите на необычное зрелище!

В выходные, предшествующие празднику в честь небесного покровителя Ирландии, Дня святого Патрика, в американском Чикаго сливают галлоны краски в ледяную воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции уже более 60-ти лет.