Река Чикаго окрасилась в ярко-зелёный цвет в честь Дня святого Патрика. Посмотрите на необычное зрелище!

В выходные, предшествующие празднику в честь небесного покровителя Ирландии, Дня святого Патрика, в американском Чикаго сливают галлоны краски в ледяную воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции уже более 60-ти лет.
В выходные, предшествующие празднику в честь небесного покровителя Ирландии, Дня святого Патрика, в американском Чикаго сливают галлоны краски в ледяную воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции уже более 60-ти лет.
В таком цвете река пробудет вплоть до 17 марта – дня, который по всему миру обожают любители ирландской культуры, пенных напитков и веселья.
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