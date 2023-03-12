Жара в марте! Пляжи Испании переполнены отдыхающими

Новости Испании. Испанские пляжи переполнены отдыхающими. В страну неожиданно пришла жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температура воздухе в Малаге превысила +26 °C, что в полтора раза выше нормы.

А на востоке Испании, в провинции Кастельоне, термометр и вовсе достиг отметки +30 °C. Не остывает песок даже ночью, когда температура опускается всего до +20 °C. Метеорологи связывают несезонную жару с теплыми ветрами, пришедшими с запада.

До +22°C в Мадриде, в Москве +4°C. О погоде в Европе на неделю с 13 по 19 марта читайте здесь.