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Жара в марте! Пляжи Испании переполнены отдыхающими

12 марта 2023 08:55
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Новости Испании. Испанские пляжи переполнены отдыхающими. В страну неожиданно пришла жара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температура воздухе в Малаге превысила +26 °C, что в полтора раза выше нормы.

Жара в марте! Пляжи Испании переполнены отдыхающими-1

А на востоке Испании, в провинции Кастельоне, термометр и вовсе достиг отметки +30 °C. Не остывает песок даже ночью, когда температура опускается всего до +20 °C. Метеорологи связывают несезонную жару с теплыми ветрами, пришедшими с запада.

До +22°C в Мадриде, в Москве +4°C. О погоде в Европе на неделю с 13 по 19 марта читайте здесь.

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# Погода # Новости Испании # Фотофакт

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