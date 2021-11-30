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Рейтинги правящей партии Польши стремительно падают

30 ноября 2021 19:17
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Новости Польши. На фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе рейтинги правящей партии Польши стремительно идут вниз. Об этом красноречиво говорят данные опроса Центра исследований общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинги правящей партии Польши стремительно падают-1

Неверным существующий курс правительства считают 62 % респондентов. 23 % назвали его терпимым, а 16 % так и не определились. Прошлый аналогичный опрос для польских властей был немного лояльнее. Тогда негативно настроены были 56 % опрошенных.  Цифры изменились буквально на прошлой неделе. Видно, что, граждане явно обеспокоены тем, что происходит в стране и на ее восточных рубежах. Актуальным данный опрос стал из-за поправок в Закон о защите границы. Дело в том, что режим ЧП, который запрещает работу журналистов и правозащитников, не может быть продлен по Основному закону. Однако, согласно нововведению, пограничники наделяются правом пропуска кого-либо на приграничную территорию по своему усмотрению даже без режима ЧП.

# Международная политика # Фотофакт

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