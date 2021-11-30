Рейтинги правящей партии Польши стремительно падают

Неверным существующий курс правительства считают 62 % респондентов. 23 % назвали его терпимым, а 16 % так и не определились. Прошлый аналогичный опрос для польских властей был немного лояльнее. Тогда негативно настроены были 56 % опрошенных. Цифры изменились буквально на прошлой неделе. Видно, что, граждане явно обеспокоены тем, что происходит в стране и на ее восточных рубежах. Актуальным данный опрос стал из-за поправок в Закон о защите границы. Дело в том, что режим ЧП, который запрещает работу журналистов и правозащитников, не может быть продлен по Основному закону. Однако, согласно нововведению, пограничники наделяются правом пропуска кого-либо на приграничную территорию по своему усмотрению даже без режима ЧП.