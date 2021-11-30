Польша перебрасывает воздушно-десантную дивизию к границе с Беларусью
Польша перебрасывает воздушно-десантную дивизию к белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие конкретно задачи они будут выполнять, пока неизвестно. Но есть информация, что туда прибыли инструкторы по десантированию техники и вооружений.
Стоит учесть, что Польша давно и активно наращивает воинский контингент у наших рубежей. Несколько дней назад туда из Германии прибыл эшелон с 30 артиллерийскими самоходными установками. Они укрепили бронегруппировку из современных американских танков.
Пойти по следам Варшавы решила и Латвия. Генсек НАТО пообещал усилить там военное присутствие. Альянс в случае необходимости готов отправить в короткие сроки более 40 тысяч солдат. По словам генсека НАТО, присутствие войск союзников в Прибалтике необходимо, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации на границе Латвии, Литвы и Польши.