Польша перебрасывает воздушно-десантную дивизию к границе с Беларусью

Польша перебрасывает воздушно-десантную дивизию к белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие конкретно задачи они будут выполнять, пока неизвестно. Но есть информация, что туда прибыли инструкторы по десантированию техники и вооружений.

Стоит учесть, что Польша давно и активно наращивает воинский контингент у наших рубежей. Несколько дней назад туда из Германии прибыл эшелон с 30 артиллерийскими самоходными установками. Они укрепили бронегруппировку из современных американских танков.