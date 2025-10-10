Рейтинг Макрона упал до 14%

Французы, уставшие от политического кризиса, окончательно перестали доверять руководству страны. Об этом говорят результаты соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейтинг Эммануэля Макрона упал до 14 %. Это самый низкий показатель за всю его карьеру.

Всего за 2 месяца уровень поддержки главы республики потерял семь пунктов. Политический кризис во Франции усугубился, после того как премьер Себастьен Лекорню подал прошение об отставке. Однако это не остановило массовые протесты недовольных экономической политикой властей и бюджетными сокращениями.