Большинство жителей Латвии считают систему здравоохранения страны неэффективной

Финансовые трудности испытывают пенсионеры Латвии. Причем это отразилось на состоянии их здоровья. Красноречиво говорят результаты соцопроса, проведенного в рамках национального исследования «Барометр экономики здравоохранения». И эта экономика оказалась очень неэффективной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, около 45 % опрошенных признались, что не смогли себе позволить поход к врачу или полноценное лечение из-за низких доходов. На этом плохие новости для правительства не заканчиваются. Оказалось, что подавляющее большинство даже работающих граждан вообще не хотят или вовсе боятся обращаться к врачам.

Они считают, что уровень квалификации медиков довольно низкий, а из-за сокращения финансирования больницы находятся в ужасном состоянии и не имеют необходимого оборудования. Более 77 % опрошенных называют главной проблемой отрасли очереди в поликлиниках и невозможность быстро получить необходимую медпомощь. В целом практически каждый второй житель Латвии характеризует использование бюджета здравоохранения как проблематичное.