Власти Румынии замораживают повышение зарплат и пенсий – всему виной дефицит бюджета

Правительство Румынии, похоже, решило воевать со своими гражданами. Первым шагом властей стало масштабное наступление на их благосостояние. Цель массированной атаки – кошельки румын. Так можно расценивать заявление премьера о том, что ни зарплаты, ни пенсии в стране повышать не будут, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава правительства честно признался, что это станет большим ударом для пожилых людей и работников бюджетной сферы. Особенно учитывая постоянное увеличение налогов и рост инфляции, которая достигла без малого 10 %. Но иного выхода нет. В правительстве не видят другого способа сократить дефицит бюджета хотя бы до 6 %. Сейчас он уже превысил отметку в 7,5 процентных пунктов от ВВП. Это один из самых высоких показателей во всем Евросоюзе. А поскольку все попытки правительства исправить ситуацию оказались неэффективны, решили ее преодолеть за счет граждан.

Илие Боложан, премьер-министр Румынии:

К сожалению, сейчас у нас нет возможности повысить пенсии и зарплаты, по крайней мере до конца 2026 года. Если после этого срока дефицит бюджета снизится хотя бы до 6 %, тогда мы рассмотрим этот вопрос. Пока же возможным выходом из ситуации и пополнения бюджета я вижу в необходимости увеличить налоги и привлекать больше людей в экономику.

Впрочем, правительство придумало, на чем еще сэкономить для сокращения дефицита бюджета. Как вариант – сократить некоторые расходы. Урезать собираются траты местных администраций, учреждений здравоохранения, а также отменить ряд материальных льгот госчиновников.