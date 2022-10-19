Рейтинг Лиз Трасс в Великобритании рухнул до 10%

Более 80 % жителей королевства считают, что она плохо справляется со своими обязанностями, причем 62 % из них уверены, что Трасс должна покинуть пост. Сама политик не разделяет мнения британцев. 17 октября во время интервью BBC она заявила, что не собирается подавать в отставку. Более того, поведет Консервативную партию на следующие парламентские выборы, которые должны состояться в 2024 году.