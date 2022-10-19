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Рейтинг Лиз Трасс в Великобритании рухнул до 10%

19 октября 2022 09:20
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Новости Великобритании. Британцы больше не поддерживают премьер-министра Лиз Трасс. Ее рейтинг рухнул до 10 %. Таковы данные опроса, проведенного английской социологической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг Лиз Трасс в Великобритании рухнул до 10%-1

Более 80 % жителей королевства считают, что она плохо справляется со своими обязанностями, причем 62 % из них уверены, что Трасс должна покинуть пост. Сама политик не разделяет мнения британцев. 17 октября во время интервью BBC она заявила, что не собирается подавать в отставку. Более того, поведет Консервативную партию на следующие парламентские выборы, которые должны состояться в 2024 году.

# Международная политика # Лиз Трасс # Новости Великобритании # Фотофакт

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