Рейтинг Лиз Трасс в Великобритании рухнул до 10%

Новости Великобритании. Британцы больше не поддерживают премьер-министра Лиз Трасс. Ее рейтинг рухнул до 10 %. Таковы данные опроса, проведенного английской социологической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Британцы больше не поддерживают премьер-министра Лиз Трасс. Ее рейтинг рухнул до 10 %. Таковы данные опроса, проведенного английской социологической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 80 % жителей королевства считают, что она плохо справляется со своими обязанностями, причем 62 % из них уверены, что Трасс должна покинуть пост. Сама политик не разделяет мнения британцев. 17 октября во время интервью BBC она заявила, что не собирается подавать в отставку. Более того, поведет Консервативную партию на следующие парламентские выборы, которые должны состояться в 2024 году.