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Фермеры прогнозируют продовольственный дефицит в США и Европе

23 января 2023 17:54
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Летние засухи, перебои в поставках и растущие затраты на ведение бизнеса. В США и Европе фермеры прогнозируют продовольственный дефицит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры прогнозируют продовольственный дефицит в США и Европе-1

По их мнению, энергетический кризис оказался лишь вершиной айсберга, а настоящие проблемы еще впереди. Дело в том, что многие сельхозпроизводители больше не в состоянии поддерживать свой бизнес на плаву. Они вынуждены продавать земли и скот, чтобы хоть как-то выжить. Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году все может закончиться тем, что семейные фермы и ранчо как в США, так и в Европе перестанут существовать вовсе.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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