Фермеры прогнозируют продовольственный дефицит в США и Европе

Летние засухи, перебои в поставках и растущие затраты на ведение бизнеса. В США и Европе фермеры прогнозируют продовольственный дефицит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, энергетический кризис оказался лишь вершиной айсберга, а настоящие проблемы еще впереди. Дело в том, что многие сельхозпроизводители больше не в состоянии поддерживать свой бизнес на плаву. Они вынуждены продавать земли и скот, чтобы хоть как-то выжить. Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году все может закончиться тем, что семейные фермы и ранчо как в США, так и в Европе перестанут существовать вовсе.