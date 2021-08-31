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Ребёнок погиб из-за шторма «Нора» в Мексике

31 августа 2021 13:42
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Новости Мексики. Тропический шторм «Нора» обрушился на Мексику. Там прошли дожди, которые сопровождались сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребёнок погиб из-за шторма «Нора» в Мексике-1

Людей эвакуировали во временные убежища. Потоки воды уничтожили дороги и мосты, разрушены дома.

Ребёнок погиб из-за шторма «Нора» в Мексике-4

В результате стихии погиб ребенок. Местных жителей призвали быть внимательными и соблюдать меры безопасности.

# Гибель детей # Фотофакт

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