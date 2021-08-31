Ребёнок погиб из-за шторма «Нора» в Мексике

Новости Мексики. Тропический шторм «Нора» обрушился на Мексику. Там прошли дожди, которые сопровождались сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. Тропический шторм «Нора» обрушился на Мексику. Там прошли дожди, которые сопровождались сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людей эвакуировали во временные убежища. Потоки воды уничтожили дороги и мосты, разрушены дома.
В результате стихии погиб ребенок. Местных жителей призвали быть внимательными и соблюдать меры безопасности.