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В Индии появилась неизвестная болезнь, от которой уже погибли 40 детей

31 августа 2021 13:41
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Новости Индии. Индийские врачи пытаются понять причины неизвестной болезни, от которой уже умерли 68 человек, 40 из которых – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии появилась неизвестная болезнь, от которой уже погибли 40 детей-1

У заболевших были высокая температура, обезвоживание и боль в мышцах. Все эти симптомы, как предполагают специалисты, похожи на лихорадку Денге. В таком случае причиной ее распространения являются комары.

Только за сутки в Индии скончались 12 детей.

# Болезни у детей # Фотофакт

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