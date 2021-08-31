В Индии появилась неизвестная болезнь, от которой уже погибли 40 детей

Новости Индии. Индийские врачи пытаются понять причины неизвестной болезни, от которой уже умерли 68 человек, 40 из которых – дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У заболевших были высокая температура, обезвоживание и боль в мышцах. Все эти симптомы, как предполагают специалисты, похожи на лихорадку Денге. В таком случае причиной ее распространения являются комары.

Только за сутки в Индии скончались 12 детей.