Реагирование на наводнения на северо-востоке Китая достигло высшего уровня

В Китае экстремальные погодные условия сохраняются по всей стране. На северо-востоке, в провинции Цзилинь, многодневные проливные дожди привели к подъему уровня воды в реках, в связи с чем власти повысили уровень реагирования на паводки до максимального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все ресурсы мобилизованы для борьбы с наводнением, эвакуации и спасательных работ. Аварийные бригады укрепили речные дамбы, а режим работы водохранилищ скорректирован для снижения рисков паводков ниже по течению. В соседней провинции Ляонин сильные дожди нарушили железнодорожное сообщение. Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить движение.

Воздействие тайфуна «Бави» на среднее и нижнее течение реки Янцзы в значительной степени завершилось. Двустороннее судоходство полностью восстановлено. За время шторма в укрытиях находились более 4 тысяч 700 судов, серьезных инцидентов не зафиксировано. На юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, проливные дожди затопили часть города Гуйган. Продолжаются работы по очистке и восстановлению электроснабжения, при этом в прогнозе – новые осадки.