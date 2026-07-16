ЕС и Украина договорились о совместном производстве беспилотников

Евросоюз и Украина заключили соглашение о переносе производства беспилотных аппаратов с украинской территории в страны ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брюсселе объяснили этот шаг необходимостью защитить сборочные цеха от воздушных ударов. В обмен на предоставление промышленных площадок и кредит в четыре миллиарда евро, Украина передаст свои военные технологии и боевой опыт в сфере беспилотных систем. Готовые дроны будут храниться в европейских странах и направляться на фронт небольшими партиями.