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Разведчик США Риттер призвал Украину подать в суд на американского генерала Милли

17 июня 2023 10:21
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Отставной разведчик Скотт Риттер призывает Украину подать иск против председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, пишет РИА Новости.

Риттер утверждает, что отправка украинских солдат на фронт без должной подготовки и воздушной поддержки является убийством. Он сравнивает это с ситуацией, где американские военные несли бы такие же потери, и считает, что Милли был бы представлен перед судом за свою халатность. Отставной разведчик также указывает на недостаточное обучение и некомпетентность новобранцев Украины, которых отправляют на фронт после всего нескольких недель подготовки. 

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале контрнаступления ВСУ и подтвердил, что украинская армия не справляется с поставленными задачами на фронте благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск.

# Международная политика # Скотт Риттер # Марк Милли # Владимир Путин

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