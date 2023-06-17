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Во Франции произошло сильнейшее за 50 лет землетрясение

17 июня 2023 10:17
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Землетрясение силой 4,4 балла всколыхнуло запад Франции, о чем сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), пишет РИА Новости.

Очаг землетрясения располагался в 12 километрах к северу от города Сюржер, численность жителей в котором насчитывает около 5,8 тысячи человек. Эпицентр находился на глубине 9 километров. Другое землетрясение магнитудой 3,1 произошло в том же районе в 05:53 с очагом на глубине 2 километров. Вчера в том же регионе произошло землетрясение магнитудой 5,3. 

Согласно агентству Франс Пресс, последний раз землетрясение аналогичной магнитуды в этом регионе происходило в 1972 году. Сейсмолог Жером Вернье отметил, что это поистине значительное явление для этого региона. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

# Международная политика

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