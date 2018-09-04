Некоторые российские банки прекратили приём 5-тысячных банкнот из-за массового вброса фальшивых купюр в банкоматы

Новости России. Из-за массового вброса фальшивых купюр в банкоматы российские банки терпят серьезные убытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потери исчисляются миллионами рублей.

О проблеме сообщила фирма, занимающаяся производством банкоматов. Фальшивые банкноты были обнаружены в устройствах, в которых устарела система проверки купюр. Пока проблема окончательно не устранена, ряд банков прекратил прием 5-тысячных купюр. Правоохранители изучают материалы дела, чтобы вычислить мошенников.