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Украина внесла Беларусь в список «зелёных» государств

01 августа 2020 14:13
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Новости Украины. В Украине начала действовать новая классификация стран «зеленой» и «красной» зон. Именно она определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращения из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина внесла Беларусь в список «зелёных» государств-1

В государства «зеленой» зоны вошла и Беларусь. Вместе с нашей страной туда попали Швеция, Португалия, Хорватия, Великобритания, Турция, Словения, Египет, Италия и другие.

Украина внесла Беларусь в список «зелёных» государств-4

Для граждан этих стран вступают в силу новые правила возвращения. Они должны иметь полис медицинского страхования и тогда без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины.

Минздрав будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые семь дней.

# Коронавирус # Фотофакт

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