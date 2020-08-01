Украина внесла Беларусь в список «зелёных» государств

Новости Украины. В Украине начала действовать новая классификация стран «зеленой» и «красной» зон. Именно она определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращения из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В государства «зеленой» зоны вошла и Беларусь. Вместе с нашей страной туда попали Швеция, Португалия, Хорватия, Великобритания, Турция, Словения, Египет, Италия и другие.

Для граждан этих стран вступают в силу новые правила возвращения. Они должны иметь полис медицинского страхования и тогда без самоизоляции и без проведения тестов проходят на территорию Украины.

Минздрав будет обновлять список стран со значительным уровнем распространения COVID-19 каждые семь дней.