Европейские вандалы продолжают разрушать памятники красноармейцам. В списке на уничтожение более 60

В Литве неизвестные осквернили братскую могилу павших красноармейцев. Европа продолжает необъявленную войну с памятниками советским воинам. Самую сильную битву с исторической памятью ведет Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Литве неизвестные осквернили братскую могилу павших красноармейцев. Европа продолжает необъявленную войну с памятниками советским воинам. Самую сильную битву с исторической памятью ведет Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там жертвами вандализма властей уже пали несколько мемориалов в Великопольском и Силезском воеводствах. Несмотря на протесты общественности, Варшава, похоже, не остановится.
В списке на уничтожение более 60 памятников красноармейцам, отдавшим жизнь за освобождение Польши. Не отстает и Латвия. Там за несколько дней в поселке Адажи и городе Мадлиена перестали существовать несколько памятных знаков, установленных в знак благодарности воинам за освобождение их населенных пунктов. Неоднократной атаке вандалов подвергся военный мемориал в столице Эстонии Таллине. И все это практически накануне Дня Победы.