Там жертвами вандализма властей уже пали несколько мемориалов в Великопольском и Силезском воеводствах. Несмотря на протесты общественности, Варшава, похоже, не остановится.

В списке на уничтожение более 60 памятников красноармейцам, отдавшим жизнь за освобождение Польши. Не отстает и Латвия. Там за несколько дней в поселке Адажи и городе Мадлиена перестали существовать несколько памятных знаков, установленных в знак благодарности воинам за освобождение их населенных пунктов. Неоднократной атаке вандалов подвергся военный мемориал в столице Эстонии Таллине. И все это практически накануне Дня Победы.