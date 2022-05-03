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Европейские вандалы продолжают разрушать памятники красноармейцам. В списке на уничтожение более 60

03 мая 2022 07:58
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В Литве неизвестные осквернили братскую могилу павших красноармейцев. Европа продолжает необъявленную войну с памятниками советским воинам. Самую сильную битву с исторической памятью ведет Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Европейские вандалы продолжают разрушать памятники красноармейцам. В списке на уничтожение более 60 -1

Там жертвами вандализма властей уже пали несколько мемориалов в Великопольском и Силезском воеводствах. Несмотря на протесты общественности, Варшава, похоже, не остановится.

Европейские вандалы продолжают разрушать памятники красноармейцам. В списке на уничтожение более 60 -4

В списке на уничтожение более 60 памятников красноармейцам, отдавшим жизнь за освобождение Польши. Не отстает и Латвия. Там за несколько дней в поселке Адажи и городе Мадлиена перестали существовать несколько памятных знаков, установленных в знак благодарности воинам за освобождение их населенных пунктов. Неоднократной атаке вандалов подвергся военный мемориал в столице Эстонии Таллине. И все это практически накануне Дня Победы.  

# Памятники # Фотофакт

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