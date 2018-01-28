Распространившаяся по 49 штатам вспышка гриппа в США забрала жизни 37 детей

Новости США. 37 детей погибло в США из-за сезонного гриппа. Болезнь охватила почти всю страну.

Согласно данным CDC, грипп H3N2 распространился практически одновременно по 49 штатам и продолжает сохраняться на том же уровне в течение трёх недель.

20 января подсчитали количество госпитализированных людей. Результат составил 41,9 на 100 тысяч человек. Среди людей в возрасте 50 – 64 лет уровень госпитализации равен 44,2 на 100 тысяч человек.

На прошлой неделе смертность от пневмонии и гриппа резко выросла до 9,1%. Ожидается, что тяжесть болезни будет сопоставима с той, которая была в сезоне 2014 – 2015. В те года смертность от пневмонии и гриппа составила 10,8%, заболело около 34 миллионов американцев, госпитализировали 710 тысяч человек и 56 тысяч умерло.

Впервые штамм H3N2 появился в 1968 году и это его 50 годовщина. Этот вирус постоянно видоизменяется и хорошо умеет обходить иммунитет человека. Против H3N2 вакцина имеет сравнительно низкую эффективность.

Осенью прошлого года белорусов прививали от гриппа H3N2.