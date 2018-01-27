Взрыв газа в центре Баку: видео с места ЧП

Новости Азербайджана. В Азербайджане выясняют причины взрыва газа в жилом многоэтажном доме в центре столицы, Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв прогремел, когда работник включил свет. Магазин выгорел полностью. На втором и третьем этажах здания выбило стекла. Мужчина получил обширные ожоги. Не исключено, что ЧП спровоцировали ремонтные работы рядом, во время которых мог быть задет газопровод.