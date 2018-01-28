Одна из самых старых горилл в мире умерла в сафари-парке Сан-Диего

Новости США. В сафари-парке города Сан-Диего умерла одна из старейших горилл в мире по имени Вила.

Как сообщается на странице администрации парка в Facebook, в октябре прошлого года Виле исполнилось 60 лет. В последние годы горилла находилась под присмотром ветеринаров из-за своего преклонного возраста.

За свою жизнь Вила выкормила нескольких выращенных в неволе детёнышей, также она стала матерью «роду», в котором выросли уже пять поколений горилл.

Пользователи Facebook поделились воспоминаниями о Виле в комментариях.

«Я наблюдал за гориллами, жившими в неволе, более 40 лет. Мне выпала честь посетить горилл на 5 континентах, в бесчисленных странах, в зоопарках и заповедниках (и в дикой природе). Группа Уинстона – одна из лучших семейных групп, которые я когда-либо видел, и Вила играла в ней неотъемлемую и важную роль»,

«Я был одним из добровольцев, ухаживавшим за гориллой, и буду очень скучать по ней. Мои искренние соболезнования всем, кто присматривал за ней, всем, кто знал и любил её, как я»,

«Покойся с миром, Вила. У тебя была счастливая жизнь в парке, тебя все любили. Мои искренние соболезнования её стае, людям, ухаживавшим за ней, и всему персоналу сафари-парка, которые любят этих удивительных существ и заботятся о них. Мы будем скучать по тебе».

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