Польские бизнесмены против закрытия белорусской границы

Учиться на ошибках не хотят и в Польше. Не раз последствия от санкций ЕС в отношении Беларуси и России бумерангом возвращались на европейский континент. Но, несмотря на это, западные чиновники продолжают следовать прежней схеме давления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако в разрез с мнением правительства идут желания жителей Польши, которые видят в белорусах партнеров, а не врагов. Так, польский бизнес требует от властей открыть восточную границу для грузов и людей. Ограничения, введенные правительством, наносят ущерб самим европейцам. Сильнее остальных страдает население близких к рубежам регионов Польши, сообщают местные СМИ. По их данным, профсоюз польских предпринимателей даже направил соответствующее письмо в Сейм республики. Граждане призвали чиновников отказаться от неоправданных ограничений.