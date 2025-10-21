Варшава усиленно готовится к войне. Высказывания властей об «угрозе с Востока» становятся все острее. Численность войск на восточных границах растет, а расходы на армию бьют рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это вовсе не пустые слова. Судите сами! «Военный маховик» в последние годы Варшава раскрутила с небывалой даже по европейским меркам скоростью. С 2022-го расходы на вооружения здесь выросли троекратно – с 16,5 до без малого 50 миллиардов долларов в год. И это уже 4,7 % ВВП страны, а будет еще больше. Таким образом, Польша – одна из немногих участниц НАТО, практически «под козырек» выполнила требование Альянса увеличить финансирование армии до 5 % от ВВП.

Откуда у Варшавы колоссальные средства на милитаризацию? Очевидно, не только из национального кошелька. О том, что Польша в этом смысле живет в долг, не раз писали местные СМИ. А вот свежая новость со ссылкой на Пентагон: «США выделят Варшаве кредит в размере $4 млрд на закупку американских вооружений». А за последние три года объем кредитования превысит $15 млрд. Кому же платить по счетам? Очевидно, будущим поколениям поляков! При этом, как недавно заявил министр национальной обороны страны, Варшава не теряет надежды создать собственное ядерное оружие, хотя чиновник и согласился, что реальнее участвовать в натовской программе.

И вот в этом смысле Польша на переднем фланге всей натовско-европейской военной стратегии, суть которой в данный момент: целенаправленная подготовка к войне. В этом уверен глава службы внешней разведки России. При этом работа огромной пропагандистской машины, как подчеркивает Сергей Нарышкин, направлена на формирование у рядовых европейских граждан убеждения в неизбежности конфликта с Россией. А политика тех, кто сегодня у руля Евросоюза, сводится лишь к обострению противостояния. И речь не только о колоссальных средствах на милитаризацию. Так, Германия до конца десятилетия потратит 10 миллиардов евро на цели развития системы гражданской обороны.

Ну а пока немцев психологически готовят к войне с помощью методички. В новой памятке от Федерального ведомства по защите населения впервые советы для населения на случай войны. Ее, руководство ведомства, в предисловии к брошюре называет вполне возможной и детально рассказывают немцам, как действовать, если нападут.

Искать укрытия в школах, музеях, гаражах и станциях метро советуют авторы методички, в случае взрыва. Ну а прилетит, вы сами знаете откуда – конечно с Востока.

Ну а самая надежная защита, конечно, бункеры и бомбоубежища. О том, что Германия будет срочно расширять эту сеть на случай «войны с Россией» немецкие газеты активно пишут еще с минувшего лета.