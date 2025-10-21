Польские власти планируют увеличить численность армии

Польские власти от слов увеличить численность армии, похоже, перешли к действиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для начала они решили узнать, сколько поляков можно поставить под ружье в случае нападения противника. К слову, таким сценарием уже давно пугают жителей. И, по словам политиков, произойти это должно едва ли не со дня на день. Поэтому Министерство обороны сейчас готовится к масштабной стратегической операции, которую планируют провести в 2026 году.

Повестки о явке в военную комиссию получат ни много ни мало – 235 тысяч человек. И речь не только о молодых и здоровых. Встать в строй должны и мужчины старше 50 лет. Впрочем, Министерство обороны, выступая за равные права полов, призовет и женщин. Правда, тех, чья специальность может пригодиться во время войны. Но это только пока. В планах дать автомат представительницам слабого пола бальзаковского возраста и вне зависимости от профессии. Под прицел попадут и те, кто некогда относился к так называемой категории D. То есть негодны к строевой. Министерство обороны хочет несколько изменить их статус на «в мирное время не годен, а в военное надо встать в строй».