Французскія фермеры выйшлі на пратэст з-за росту інфляцыі ў краіне

Навіны Францыі. Францыю зноў спасціглі пратэсты. Аднак на гэты раз нагодай для дэманстрацый стала не пенсіённая рэформа. Мясцовыя фермеры пратэстуюць з-за росту інфляцыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Францыі. Францыю зноў спасціглі пратэсты. Аднак на гэты раз нагодай для дэманстрацый стала не пенсіённая рэформа. Мясцовыя фермеры пратэстуюць з-за росту інфляцыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Аграрыі звяртаюць увагу ўлады на цяжкасць прафесіі, спадзеючыся атрымаць суразмерную плату на фоне магутнага росту кошту. Аднак, як паказваюць папярэднія акцыі, улады Францыі наўрад ці гатовы да дыялогу. Тым не менш фермеры адступаць не збіраюцца. Масавыя пратэсты ў Гары і Німу ператварыліся ў жорсткія сутыкненні з паліцыяй. А актывісты Ліёна прыгналі сотню трактароў да мясцовай прэфектуры.
Подписывайтесь на нас в Telegram!