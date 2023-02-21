Прямой эфир

Французскія фермеры выйшлі на пратэст з-за росту інфляцыі ў краіне

21 февраля 2023 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Францыі. Францыю зноў спасціглі пратэсты. Аднак на гэты раз нагодай для дэманстрацый стала не пенсіённая рэформа. Мясцовыя фермеры пратэстуюць з-за росту інфляцыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Французскія фермеры выйшлі на пратэст з-за росту інфляцыі ў краіне-1

Аграрыі звяртаюць увагу ўлады на цяжкасць прафесіі, спадзеючыся атрымаць суразмерную плату на фоне магутнага росту кошту. Аднак, як паказваюць папярэднія акцыі, улады Францыі наўрад ці гатовы да дыялогу. Тым не менш фермеры адступаць не збіраюцца. Масавыя пратэсты ў Гары і Німу ператварыліся ў жорсткія сутыкненні з паліцыяй. А актывісты Ліёна прыгналі сотню трактароў да мясцовай прэфектуры.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Блінкін: ЗША гатовы абмяркоўваць з Расіяй пытанне абмежавання распаўсюджвання ўзбраення
21 февраля 2023 19:51

Блінкін: ЗША гатовы абмяркоўваць з Расіяй пытанне абмежавання распаўсюджвання ўзбраення

Супрацоўнік каманды Байдана зваліўся з трапа самалёта па прылёце ў Польшчу
21 февраля 2023 18:27

Супрацоўнік каманды Байдана зваліўся з трапа самалёта па прылёце ў Польшчу

Цель – создать робота с обонянием. Израильские учёные занимаются необычными разработками
21 февраля 2023 14:47

Цель – создать робота с обонянием. Израильские учёные занимаются необычными разработками